Galatasaray'da 8 bomba birden...
Süper Lig'de yabancı kuralı belli oldu. Süper Lig'de önümüzdeki sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. 14 futbolcudan 8'si ilk 11'de, 6'sı ise kulübede olacak.
Bir sonraki sezon ise yabancı sayısı 12'ye düşürülecek. 12 futbolcunun 7'si ilk 11'de, 5'i ise kulübede olacak.
TÜRK FUTBOLCULARIN DEĞERİ ARTACAK Bu kararın ardından gelecek sezon ilk 11'de en az 3 Türk futbolcu bulundurması gereken kulüpler transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Süper Lig ekipleri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek ya da şuan boşta olan isimlere yönelme kararı aldı. Bu da Türk futbolcuların değerlerini artıracak.
GALATASARAY'DAN FLAŞ KARAR Kadrosunda birçok yabancı futbolcu bulunduran Galatasaray, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan yabancı futbolcuların çoğu ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Kadroya Türk futbolcu dahil etmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda Arda Turan transferini bitirme kararı aldığı iddia edildi.