Galatasaray'da 9 bilet kesildi: İşte gelecek sezon takımdan ayrılacak isimler

Sezona 'Gençlik Projesi' ile başlayan Galatasaray, özellikle Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerinin çok altında kalmıştı. Sarı - kırmızılı taraftarlar, performansında düşüklük yaşanan futbolcuları gelecek sezon takımda görmek istemediklerini sosyal medyadan belirtmeye devam ediyor. Galatasaray'da kiralıklarla birlikte 9 ismin sözleşmesi, sezon sonunda bitecek ve vedalar gerçekleşecek.

İŞTE GALATASARAY'DA YAŞANACAK OLAN AYRILIKLAR;

SEZON SONUNDA GALATASARAY'A VEDA EDECEK İSİMLER



FATİH ÖZTÜRK

Geçtiğimiz sezon geldiği Galatasaray'da 2 yılda sadece 13 maça çıkabilen Fatih Öztürk'ün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 35 yaşındaki file bekçisinin yaşadığı denge bozukluğu sakatlığı nedeniyle futbola devam edip etmeyeceği merak ediliyor.