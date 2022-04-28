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  4. Galatasaray'da 9 bilet kesildi: İşte gelecek sezon takımdan ayrılacak isimler

Galatasaray'da 9 bilet kesildi: İşte gelecek sezon takımdan ayrılacak isimler

30 Nisan'da seçime gidecek olan Galatasaray'da sezon sonunda transferde birçok isimle yollar ayrılacak.

Galatasaray'da 9 bilet kesildi: İşte gelecek sezon takımdan ayrılacak isimler - Resim: 1

Sezona 'Gençlik Projesi' ile başlayan Galatasaray, özellikle Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerinin çok altında kalmıştı. Sarı - kırmızılı taraftarlar, performansında düşüklük yaşanan futbolcuları gelecek sezon takımda görmek istemediklerini sosyal medyadan belirtmeye devam ediyor. Galatasaray'da kiralıklarla birlikte 9 ismin sözleşmesi, sezon sonunda bitecek ve vedalar gerçekleşecek.

İŞTE GALATASARAY'DA YAŞANACAK OLAN AYRILIKLAR;
SEZON SONUNDA GALATASARAY'A VEDA EDECEK İSİMLER


FATİH ÖZTÜRK

Geçtiğimiz sezon geldiği Galatasaray'da 2 yılda sadece 13 maça çıkabilen Fatih Öztürk'ün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 35 yaşındaki file bekçisinin yaşadığı denge bozukluğu sakatlığı nedeniyle futbola devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

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Galatasaray'da 9 bilet kesildi: İşte gelecek sezon takımdan ayrılacak isimler - Resim: 2

SOFIANE FEGHOULI

Kadroda maaşı en yüksek olan oyuncuların başında gelen Sofiane Feghouli ile görüşen Galatasaray Yönetimi, Cezayirli futbolcudan indirim talep etti. Bu teklife sıcak yaklaşmayan Feghouli, sözleşmesinin sonunda sarı - kırmızılı takımdan ayrılacak.

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Galatasaray'da 9 bilet kesildi: İşte gelecek sezon takımdan ayrılacak isimler - Resim: 3

SEMİH KAYA

Devre arasında Yeni Malatyaspor'dan 'yuvasına' dönen Semih Kaya, Galatasaray ile yarım sezonluk sözleşme imzalamıştı. Takıma 'ağabeylik' yapması için getirilen Kaya ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

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Galatasaray'da 9 bilet kesildi: İşte gelecek sezon takımdan ayrılacak isimler - Resim: 4

RYAN BABEL

İlerleyen yaşı ve düşen performansı nedeniyle taraftarların kadroda görmek istemediği Ryan Babel de sezon sonunda sözleşmesi yenilenmeyecek isimler arasında yer alıyor.

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