Galatasaray'da ayrılık rüzgarı: Üç isimle yollar ayrılıyor!

NTV Spor'un haberine göre, dün akşam oynanan Kasımpaşa mücadelesinde Sacha Boey ve Noa Lang, sarı-kırmızılı formayı son kez terleterek taraftara veda etti. Yönetim ve teknik heyet bu iki oyuncuyla yola devam etmeyi çok istese de; Sacha Boey'in 15 milyon Euro, Noa Lang'ın ise 30 milyon Euro olan satın alma opsiyonları kulübün mali şartlarını aştığı için transferler gerçekleşemedi.