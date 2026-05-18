Galatasaray'da ayrılık rüzgarı: Üç isimle yollar ayrılıyor!
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile yüksek satın alma opsiyonları ve yabancı kuralı nedeniyle yolların ayrılacağı iddia edildi.
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın gelecek yılki kadro mühendisliği ve ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
NTV Spor'un haberine göre, dün akşam oynanan Kasımpaşa mücadelesinde Sacha Boey ve Noa Lang, sarı-kırmızılı formayı son kez terleterek taraftara veda etti. Yönetim ve teknik heyet bu iki oyuncuyla yola devam etmeyi çok istese de; Sacha Boey'in 15 milyon Euro, Noa Lang'ın ise 30 milyon Euro olan satın alma opsiyonları kulübün mali şartlarını aştığı için transferler gerçekleşemedi.
Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmayan Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın ise 23 milyon Euro'luk yüksek opsiyonunun kullanılmayacağı ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Girona'ya geri döneceği kesinleşti.
Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada Sacha Boey ve Noa Lang'tan memnun olduklarını ancak yabancı kuralının işleri zorlaştırdığını bildirmişti. Buruk, "Tercihler yapmanız lazım. İkisinin de bize faydası oldu. Onlar, düşündüğümüz ve almak istediğimiz oyuncular. Yeni yabancı kuralıyla ne yapacağımızı, kadro planlamamızın nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu işin içinden çıkmak zor" ifadelerini kullanmıştı.