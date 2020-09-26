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  3. 26 Eylül 2020 12:51

Galatasaray'da Belhanda için karar verildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarını sevindirdi.

Galatasaray'da Belhanda için karar verildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarını sevindirdi.

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Galatasaray'da Belhanda için karar verildi

Sarı-kırmızılı takımda, geçtiğimiz sezona göre performansı yükselişe geçen bazı yıldızlar dikkat çekiyor.

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Galatasaray'da Belhanda için karar verildi

Bunlardan biri de sezona flaş bir giriş yapan Faslı futbolcu Younes Belhanda... Yıldız isim, iki hafta öncesine kadar istenmeyen futbolcuydu.

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Galatasaray'da Belhanda için karar verildi

Milliyet'te yer alan habere göre, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında futboluyla yıldızlaşan ve son olarak önceki akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'e karşı maça sonradan girip perdeyi açan yıldız futbolcu, maaşında indirime gidecek ve yeni sözleşmeyi kapacak.

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