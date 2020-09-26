Galatasaray'da Belhanda için karar verildi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarını sevindirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarını sevindirdi.
Sarı-kırmızılı takımda, geçtiğimiz sezona göre performansı yükselişe geçen bazı yıldızlar dikkat çekiyor.
Bunlardan biri de sezona flaş bir giriş yapan Faslı futbolcu Younes Belhanda... Yıldız isim, iki hafta öncesine kadar istenmeyen futbolcuydu.