Galatasaray'da Sneijder'i arıyor !
Galatasaray'da agresif futboluyla yönetimi sık sık kızdıran Belhanda, eski 10 numara Sneijder'i mumla aratıyor.
Galatasaray'a geçen sezon transer olan Younes Belhanda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.
(FutbolArena)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 yenilmişti. Karşılaşmada skordan çok Belhanda'nın kırmızı kartı konuşuldu. Faslı oyuncu, Wesley Sneijder'i ise aratmaya devam etti.
Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan ve yaz transfer döneminde de takımdan gönderilmesi gündeme gelen Younes Belhanda takımda kalmıştı.