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  3. 03 Eylül 2018 14:20

Galatasaray'da Sneijder'i arıyor !

Galatasaray'da agresif futboluyla yönetimi sık sık kızdıran Belhanda, eski 10 numara Sneijder'i mumla aratıyor.

Galatasaray'da Sneijder'i arıyor !

Galatasaray'a geçen sezon transer olan Younes Belhanda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.
(FutbolArena)

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Galatasaray'da Sneijder'i arıyor !

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 yenilmişti. Karşılaşmada skordan çok Belhanda'nın kırmızı kartı konuşuldu. Faslı oyuncu, Wesley Sneijder'i ise aratmaya devam etti.

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Galatasaray'da Sneijder'i arıyor !

Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan ve yaz transfer döneminde de takımdan gönderilmesi gündeme gelen Younes Belhanda takımda kalmıştı.

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Galatasaray'da Sneijder'i arıyor !

Belhanda, Galatasaray formasıyla 40 maçı geride bırakırken takımın eski 10 numarası Wesley Sneijder'i fazlasıyla arattı.

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