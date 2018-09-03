Galatasaray'da Sneijder'i arıyor !

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 yenilmişti. Karşılaşmada skordan çok Belhanda'nın kırmızı kartı konuşuldu. Faslı oyuncu, Wesley Sneijder'i ise aratmaya devam etti.

