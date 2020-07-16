Galatasaray'da bir dönem sona eriyor
Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız golcü Falcao dönemi sona eriyor. Pandemi sonrasında sadece 2 maçta forma giyen Kolombiyalı yıldız bu sözlerle veda etti...
Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız golcü Falcao dönemi sona eriyor. Pandemi sonrasında sadece 2 maçta forma giyen Kolombiyalı yıldız bu sözlerle veda etti...
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen dünyanın en önemli forvetlerinden Radamel Falcao, sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremedi.