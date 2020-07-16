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  3. 16 Temmuz 2020 00:00

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor

Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız golcü Falcao dönemi sona eriyor. Pandemi sonrasında sadece 2 maçta forma giyen Kolombiyalı yıldız bu sözlerle veda etti...

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor

Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız golcü Falcao dönemi sona eriyor. Pandemi sonrasında sadece 2 maçta forma giyen Kolombiyalı yıldız bu sözlerle veda etti...

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Galatasaray'da bir dönem sona eriyor

Onyekuru'dan sonra bir yıldız daha Galatasaray'la yol ayrımına geldi.

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Galatasaray'da bir dönem sona eriyor

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen dünyanın en önemli forvetlerinden Radamel Falcao, sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremedi.

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Galatasaray'da bir dönem sona eriyor

Teknik patron Fatih Terim de yeni sezondaki kadro yapılanması doğrultusunda tecrübeli santrforla yolları ayırma kararı aldı.

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