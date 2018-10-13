Galatasaray'da üyelik krizi !

Ancak Mustafa Cengiz ve yönetimi, bunu toplu bir organizasyon olarak görüp, "İçlerinde Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar var. Üstelik imzalar sıkıntılı. Başvuru imzaları kendilerinin mi yoksa başkalarına mı ait" diyerek bu üyeliklere şerh koydu.

