Galatasaray'da üyelik krizi !
Galatasaray'da genç liselilerin 141'i, üyelik için kulübe başvurdu. Ancak yönetim, "İmzalar sıkıntılı... Üstelik içlerinde Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar var" diyerek araştırma kararı aldı..
A grubu olarak gösterilen ve sınırsız üye yapılabilen liselilerden 141'i, topluca üyelik başvurusunda bulundu. Bunların ortak özelliği, 150. devre ile birlikte son sene mezun olanlardı. Tüzüğe göre lisede iki yıl okuyanlar, kulübe sorunsuzca üye olabiliyordu.
Ancak Mustafa Cengiz ve yönetimi, bunu toplu bir organizasyon olarak görüp, "İçlerinde Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar var. Üstelik imzalar sıkıntılı. Başvuru imzaları kendilerinin mi yoksa başkalarına mı ait" diyerek bu üyeliklere şerh koydu.