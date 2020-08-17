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  3. 17 Ağustos 2020 00:45

Galatasaray'da dikkat çeken Muslera gelişmesi

Muslera'nın geçirdiği ağır sakatlığın ardından kaleye Fatih Öztürk takviyesi yapan Galatasaray'da, sezonun ilk yarısı için çizilen yol haritası da belli oldu.

Galatasaray'da dikkat çeken Muslera gelişmesi

Sarı-kırmızılı takıma iki yıl için imza atan 33 yaşındaki file bekçisi, yıllık 4 milyon TL alacak.

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Galatasaray'da dikkat çeken Muslera gelişmesi

İki ay önce Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera, Florya'da idmanlara çıkmaya başladı ancak ocak ayından önce sahalara dönmesi mümkün gözükmüyor.

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Galatasaray'da dikkat çeken Muslera gelişmesi

Şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesini donduracak.

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Galatasaray'da dikkat çeken Muslera gelişmesi

Sezonun ilk yarısında lisans çıkartılmayacak Uruguaylı 1 numara, ocak ayında takıma geri dönecek.

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