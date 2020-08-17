Galatasaray'da dikkat çeken Muslera gelişmesi
Muslera'nın geçirdiği ağır sakatlığın ardından kaleye Fatih Öztürk takviyesi yapan Galatasaray'da, sezonun ilk yarısı için çizilen yol haritası da belli oldu.
Sarı-kırmızılı takıma iki yıl için imza atan 33 yaşındaki file bekçisi, yıllık 4 milyon TL alacak.
İki ay önce Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera, Florya'da idmanlara çıkmaya başladı ancak ocak ayından önce sahalara dönmesi mümkün gözükmüyor.
Şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesini donduracak.