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  3. 09 Ocak 2021 12:45

Galatasaray'da Emre Akbaba'ya yeni teklif

Galatasaray'da Emre Akbaba konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımdan yeni sözleşme aldığı belirtilen futbolcunun maaşında indirime gittiği kaydedildi.

Galatasaray'da Emre Akbaba'ya yeni teklif

Emre Akbaba, Galatasaray ile devam ediyor. Performans düşüklüğüne rağmen, Fatih hocanın tavsiyesiyle yönetimden yeni sözleşme teklifi alan tecrübeli futbolcu, maaşında indirimi kabul etti.

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Galatasaray'da Emre Akbaba'ya yeni teklif

Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1.7 milyon Euro'luk senelik ücretini 1 milyon Euro'ya düşürecek.

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Galatasaray'da Emre Akbaba'ya yeni teklif

MAAŞ BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK
Anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte, Akbaba'nın önümüzdeki günlerde yeni mukaveleye imza atacağı öğrenildi. Böylece Sarı-Kırmızılı kulübün maaş bütçesinde yer açılmış olacak.

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Galatasaray'da Emre Akbaba'ya yeni teklif

Fanatik'teki habere göre takımdaki birçok futbolcudan yine ücretlerinde feragat yapmalarının istendiği, sözleşmelerin bu doğrultuda güncelleneceği de gelen haberler arasında. 

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