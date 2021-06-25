Galatasaray'da Falcao için karar verildi

Fatih Terim’in 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı ve kararını Başkan Elmas’a da ilettiği öğrenildi. Radamel Falcao 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sadece 18 resmi maça çıktı. Kolombiyalı forvet, Süper Lig’de 9 gol, 2 asistlik performans sergilerken bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.