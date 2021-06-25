Galatasaray'da Falcao için karar verildi
PSV ile ön eleme oynayacak Galatasaray'da bir yandan kadro çalışmaları yapılıyor. Mevcut kadro ile ilgili Fatih Terim ayrılmasını istediği futbolcuyu Başkan Burak Elmas'a iletti.
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı öncesi tüm transferleri kamp sürecine yetiştirmeye çalışan yeni yönetim kolları sıvadı.
Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor. Mevcut kadro ile ilgili ise Terim'in kararı bekleniyor.
Üzeri çizildi Cim-Bom’da golcülerin kaderi belli oldu. Başkan Burak Elmas’la göreve devam etmek için el sıkışan Teknik Direktör Fatih Terim’in, yüksek maliyeti ve sık sık sakatlanmasıyla tepki toplayan Falcao’nun üzerini çizdiği belirlendi.
Fatih Terim’in 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı ve kararını Başkan Elmas’a da ilettiği öğrenildi. Radamel Falcao 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sadece 18 resmi maça çıktı. Kolombiyalı forvet, Süper Lig’de 9 gol, 2 asistlik performans sergilerken bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.