Galatasaray'da Fatih Terim'i kızdıran 4 olay!

Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "İçim yanıyor, hatta taşıyor" diyerek Fenerbahçe derbisi öncesinde isim vermeden takım içinde hoşnut olmadığı bazı durumlar hakkında rahatsızlığını dile getirmişti. Terim'in bu çıkışına neden olan olayları dört başlık altında toplamak mümkün:

