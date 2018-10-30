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  3. 30 Ekim 2018 11:01

Galatasaray'da Fatih Terim'i kızdıran 4 olay!

Galatasaray'da Fatih Terim'i kızdıran 4 olay!

Yeni Malatya'ya yenilerek liderliği Başakşehir'e kaptıran G.Saray'da birçok futbolcunun geçen sezonki performansının altında kalması Fatih Terim'i hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca sık sık sakatlık yaşayan oyuncular da takımı sıkıntıya soktu.

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Galatasaray'da Fatih Terim'i kızdıran 4 olay!

Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "İçim yanıyor, hatta taşıyor" diyerek Fenerbahçe derbisi öncesinde isim vermeden takım içinde hoşnut olmadığı bazı durumlar hakkında rahatsızlığını dile getirmişti. Terim'in bu çıkışına neden olan olayları dört başlık altında toplamak mümkün:

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Galatasaray'da Fatih Terim'i kızdıran 4 olay!

BREZİLYALILARIN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ!

Galatasaray'da sezon başından bu yana Brezilyalı futbolcular Mariano, Maicon ve Fernando'nun performansları beğenilmiyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'i kızdıran 4 olay!

Üç sambacının, 21.şampiyonluğun kazanıldığı geçen sezonun çok gerisinde kalan düşük performansı ve takım adına geçmişe göre yeteri kadar sorumluluk almaması Florya'da dikkat çekiyor. Özellikle Mariano ve Maicon forma rekabetinde eskisi kadar hırslı değil.

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