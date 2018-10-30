Galatasaray'da Fatih Terim'i kızdıran 4 olay!
Yeni Malatya'ya yenilerek liderliği Başakşehir'e kaptıran G.Saray'da birçok futbolcunun geçen sezonki performansının altında kalması Fatih Terim'i hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca sık sık sakatlık yaşayan oyuncular da takımı sıkıntıya soktu.
Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "İçim yanıyor, hatta taşıyor" diyerek Fenerbahçe derbisi öncesinde isim vermeden takım içinde hoşnut olmadığı bazı durumlar hakkında rahatsızlığını dile getirmişti. Terim'in bu çıkışına neden olan olayları dört başlık altında toplamak mümkün:
BREZİLYALILARIN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ!
Galatasaray'da sezon başından bu yana Brezilyalı futbolcular Mariano, Maicon ve Fernando'nun performansları beğenilmiyor.