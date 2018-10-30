Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm !
Şanssızlıklar zinciri Erzurumspor maçı ile başladı. Son kurbanlar Malatya'da Younes Belhanda ile Martin Linnes oldu. Derbi öncesi tam 9 futbolcu revirde.
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilerek liderliği kaptıran Galatasaray, son dönemde sergilediği futboldan çok sakatlıklarla gündemde yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takımda son bir ayda tam 9 futbolcu sakata geldi. 7. haftada 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayan şanssızlık zinciri, hız kesmeden devam etti.