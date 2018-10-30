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  3. 30 Ekim 2018 12:59

Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm !

Şanssızlıklar zinciri Erzurumspor maçı ile başladı. Son kurbanlar Malatya'da Younes Belhanda ile Martin Linnes oldu. Derbi öncesi tam 9 futbolcu revirde.

Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm !

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilerek liderliği kaptıran Galatasaray, son dönemde sergilediği futboldan çok sakatlıklarla gündemde yer alıyor.

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Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm !

Sarı-kırmızılı takımda son bir ayda tam 9 futbolcu sakata geldi. 7. haftada 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayan şanssızlık zinciri, hız kesmeden devam etti.

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Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm !

İlk kurbanlar Emre Akbaba ile Eren Derdiyok oldu.

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Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm !

Erzurumspor maçında ayak parmağından sakatlanan Emre ameliyat olup, sezonun ilk yarısını kapattı.

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