Galatasaray'da hedef 3 eski yıldız!

Monaco ile 4 maça çıktıktan sonra kadro dışı bırakılan Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma dönmek için can atıyor. Sarı-kırmızılı takım, piyasa değeri 6 milyon Euro'ya kadar gerileyen Nijeryalı oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planlıyor.