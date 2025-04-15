Galatasaray'da İlkin Aydın depremi: Taraftar hesap sordu
Fenerbahçe Medicana ile Galatasara Daikin arasında dün oynanan Vodafone Sultanlar Ligi play-off serisi son maçı sonrasında Galatasaray taraftarı İlkin Aydın için ayağa kalktı.
Galatasaray Daikin Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 mağlup olurken maçın ardından sarı-kırmızılı camiada İlkin Aydın depremi yaşandı.
1 / 7
Galatasaray'ın kaptanı İlkin Aydın, hakem kararına itiraz ettikten sonra hakemden görüntülü değerlendirme istemiş ancak bu talebi reddedilmişti.
2 / 7
İlkin Aydın'ın ardından Galatasaray Daikin antrenörü Alberto Bigarelli de itirazında ısrarcı olunca sarı-kırmızılıların teknik kadrosu sarı kart görmüş, ev sahibi Fenerbahçe'nin bazı taraftarları ise "İlkin Aydın dışarı" tezahüratları yapmıştı.
3 / 7
İlkin Aydın da kendisini yuhalayan Fenerbahçe taraftarlara "daha yüksek" şeklinde bir işaret yapınca salon bir anda karıştı.
4 / 7