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  3. 29 Ağustos 2018 16:05

Maicon'un yerine Gary Cahill geliyor !

Al Hilal'e transferi son anda yatan Roque Maicon için Galatasaray ile Sporting Lizbon arasındaki görüşmeler devam ediyor..

Maicon'un yerine Gary Cahill geliyor !

Al Hilal'e transferi son anda yatan Roque Maicon için Galatasaray ile Sporting Lizbon arasındaki görüşmeler devam ediyor.


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Maicon'un yerine Gary Cahill geliyor !

Galatasaray'ın 7.5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği belirtilirken kesin satın alma opsiyon olursa kiralama bedelini düşük tutmaya hazır olduğu bildirildi.


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Maicon'un yerine Gary Cahill geliyor !

Lige iyi bir giriş yapan Brezilyalı stoperin de 3 milyon euro'dan aşağı imza atmayı düşünmediği öğrenildi.

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Maicon'un yerine Gary Cahill geliyor !

CAHİL GELECEK

Gary Cahill ile prensipte anlaşma sağlandı.


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