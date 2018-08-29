Maicon'un yerine Gary Cahill geliyor !
Al Hilal'e transferi son anda yatan Roque Maicon için Galatasaray ile Sporting Lizbon arasındaki görüşmeler devam ediyor..
Al Hilal'e transferi son anda yatan Roque Maicon için Galatasaray ile Sporting Lizbon arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray'ın 7.5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği belirtilirken kesin satın alma opsiyon olursa kiralama bedelini düşük tutmaya hazır olduğu bildirildi.
Lige iyi bir giriş yapan Brezilyalı stoperin de 3 milyon euro'dan aşağı imza atmayı düşünmediği öğrenildi.