Galatasaray'da Marcao skandalı! Önce kafa attı, sonra yumrukladı
Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-0 yenen Galatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma yaşandı. Brezilyalı oyuncu takım arkadaşına öce kafa sonra yumruk attı.
Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede, futbol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın 60. dakikasında topun taca çıktığı esnada Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Topun oyun dışında olduğu sırada iki oyuncu tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Marcao, bir anda savunma bölgesinden çıkarak rakip yarı alana, Kerem'in yanına geldi.
ÖNCE KAFA, SONRA YUMRUK ATTI
Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.
Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.