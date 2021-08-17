Galatasaray'da Marcao skandalı! Önce kafa attı, sonra yumrukladı

Karşılaşmanın 60. dakikasında topun taca çıktığı esnada Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Topun oyun dışında olduğu sırada iki oyuncu tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Marcao, bir anda savunma bölgesinden çıkarak rakip yarı alana, Kerem'in yanına geldi.