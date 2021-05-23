Galatasaray'da Marcao'dan 3 yıllık imza

"G.SRAY'DA BİRÇOK ŞEYİ ÖĞRENDİK"

Resmi imzaların ardından açıklama yapan Marcao, "İnanılmaz mutluyum. Galatasaray'da sevgiyi ve birçok şeyi öğrendik. Bugün mutluluktan başka bir şey hissetmiyorum. Galatasaray formasını giydiğim ilk andan beri hedefim maksimum katkıyı sağlayabilmek. Yapılan fedakarlıklar, mücadeleler..." şeklinde konuştu.