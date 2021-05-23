Galatasaray'da Marcao'dan 3 yıllık imza
Galatasaray, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marcao ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.
Galatasaray’da uzun süredir beklenen imza atıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen duyurdu. Brezilyalı yıldızın maaşına zam yapılarak 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
YENİ MAAŞI KAP'A BİLDİRİLDİ
‘’Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti 2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
"G.SRAY'DA BİRÇOK ŞEYİ ÖĞRENDİK"
Resmi imzaların ardından açıklama yapan Marcao, "İnanılmaz mutluyum. Galatasaray'da sevgiyi ve birçok şeyi öğrendik. Bugün mutluluktan başka bir şey hissetmiyorum. Galatasaray formasını giydiğim ilk andan beri hedefim maksimum katkıyı sağlayabilmek. Yapılan fedakarlıklar, mücadeleler..." şeklinde konuştu.
Marcao sözlerini "Penaltıdan sonra orada inanılmaz çamur olduğunu ve öyle kalırsa Mustafa'nın penaltıyı kaçırabileceğini gördüm. Kazanma içgüdüsüyle Mustafa'nın işini kolaylaştırmak için öyle yaptık" ifadeleriyle sürdürdü.