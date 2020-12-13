Galatasaray'da Marcelo Saracchi gözden düştü
Galatasaray'a kiralandığı ilk dönem teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Uruguaylı defans oyuncusu Saracchi gözden düştü.
Galatasaray'a kiralandığı ilk dönem teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Uruguaylı defans oyuncusu Saracchi gözden düştü.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da bir süre öncesine kadar bonservisinin alınması planlanan Marcelo Saracchi konusundaki plan değişti. Uruguaylı bekin sakatlıkları ve yüksek maliyeti nedeniyle frene basıldı.
Ankaragücü maçında kasığından sakatlanan ve bir sonraki hafta Sivas'a götürülmesine rağmen kendini riske etmek istemeyen Uruguaylı futbolcu, milli aradan sonraki Kayseri maçında ise performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.