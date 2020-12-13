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  3. 13 Aralık 2020 23:07

Galatasaray'da Marcelo Saracchi gözden düştü

Galatasaray'a kiralandığı ilk dönem teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Uruguaylı defans oyuncusu Saracchi gözden düştü.

Galatasaray'da Marcelo Saracchi gözden düştü

Galatasaray'a kiralandığı ilk dönem teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Uruguaylı defans oyuncusu Saracchi gözden düştü.

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Galatasaray'da Marcelo Saracchi gözden düştü

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da bir süre öncesine kadar bonservisinin alınması planlanan Marcelo Saracchi konusundaki plan değişti. Uruguaylı bekin sakatlıkları ve yüksek maliyeti nedeniyle frene basıldı.

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Galatasaray'da Marcelo Saracchi gözden düştü

Ankaragücü maçında kasığından sakatlanan ve bir sonraki hafta Sivas'a götürülmesine rağmen kendini riske etmek istemeyen Uruguaylı futbolcu, milli aradan sonraki Kayseri maçında ise performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

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Galatasaray'da Marcelo Saracchi gözden düştü

Son iki haftada yine sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili teknik kadronun düşüncesinin olumsuza döndüğü öğrenildi.

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