Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi kararını verdi.
Galatasaray’ın bu sezonki en flaş transferlerinden biri Mauro Icardi, oldu.
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Fransız ekibi PSG’den sezon sonuna kadar kiralanan Icardi, Bu sezon çıktığı 17 maçta 10 gol, 7 asistlik performans gösterdi.
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Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinde attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.
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Takımdaki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, Arjantin basınına Galatasaraylı taraftarları mutlu edecek sözler kullandı.
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