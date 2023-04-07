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  4. Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi kararını verdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi - Resim: 1

Galatasaray’ın bu sezonki en flaş transferlerinden biri Mauro Icardi, oldu. 

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Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi - Resim: 2

Fransız ekibi PSG’den sezon sonuna kadar kiralanan Icardi, Bu sezon çıktığı 17 maçta 10 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

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Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi - Resim: 3

Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinde attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kurmuştu. 

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Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi - Resim: 4

Takımdaki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, Arjantin basınına Galatasaraylı taraftarları mutlu edecek sözler kullandı.

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