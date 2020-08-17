Galatasaray'da Mesut Özil sesleri
Mesut Özil'i gözden çıkaran ve pek çok takıma öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Bu teklif yönetimin ilgisini çekerken, Mesut'un mali şartlarının araştırılması kararı alındı.
Mesut Özil'i gözden çıkaran ve pek çok takıma öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Bu teklif yönetimin ilgisini çekerken, Mesut'un mali şartlarının araştırılması kararı alındı.
Avrupa'nın önde gelen isimleri arasında yer alan ve birçok takımın hayallerini süsleyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da gündemine geldi.
31 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe, Başakşehir ve Milan dahil Avrupa'nın pek çok takımına öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı.