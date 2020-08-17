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  3. 17 Ağustos 2020 00:45

Galatasaray'da Mesut Özil sesleri

Mesut Özil'i gözden çıkaran ve pek çok takıma öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Bu teklif yönetimin ilgisini çekerken, Mesut'un mali şartlarının araştırılması kararı alındı.

Galatasaray'da Mesut Özil sesleri

Mesut Özil'i gözden çıkaran ve pek çok takıma öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Bu teklif yönetimin ilgisini çekerken, Mesut'un mali şartlarının araştırılması kararı alındı.

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Galatasaray'da Mesut Özil sesleri

Avrupa'nın önde gelen isimleri arasında yer alan ve birçok takımın hayallerini süsleyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da gündemine geldi.

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Galatasaray'da Mesut Özil sesleri

31 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe, Başakşehir ve Milan dahil Avrupa'nın pek çok takımına öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı.

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Galatasaray'da Mesut Özil sesleri

Yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı ekibe, İngiltere'den sürpriz bir belge gönderildi. Raul Sanllehi imzalı resmi belgede, G.Saray'a Arsenal ile bir yıl sözleşmesi kalan Mesut Özil'le görüşmesi için yetki belgesi yer aldı.

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