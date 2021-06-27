Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku
Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'e karşı oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 4. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi.
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Mücadelenin 4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mostafa Mohamed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içerisine çağrılmasını işaret etti.
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Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşındaki oyuncu, 9'uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.
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