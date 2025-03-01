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Galatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor: İşte yeni kaleci adayları

Galatasaray'ın kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, sezon sonunda takıma veda ediyor. İşte Muslera'nın yerine düşünülen kaleci adayları...

Galatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor: İşte yeni kaleci adayları - Resim: 1

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak ilk futbolcu netleşti. Fernando Muslera, sezon sonunda Galatasaray'a kesin olarak veda edecek.

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Galatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor: İşte yeni kaleci adayları - Resim: 2

38 yaşındaki Muslera, Galatasaray ile 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

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Galatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor: İşte yeni kaleci adayları - Resim: 3

A Spor'un haberine göre; Muslera'nın yerine arayışlara başlayan Galatasaray'da yerli olarak en net adayın Berke Özer olduğu vurgulandı.

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Galatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor: İşte yeni kaleci adayları - Resim: 4

YABANCI ADAY
Alternatif arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, yabancı olarak ise aradığı ismi Fransız temsilcisi Lyon'da buldu. 27 yaşındaki Lucas Perri için hemen harekete geçildi.

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