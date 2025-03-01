Galatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor: İşte yeni kaleci adayları
Galatasaray'ın kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, sezon sonunda takıma veda ediyor. İşte Muslera'nın yerine düşünülen kaleci adayları...
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak ilk futbolcu netleşti. Fernando Muslera, sezon sonunda Galatasaray'a kesin olarak veda edecek.
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38 yaşındaki Muslera, Galatasaray ile 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.
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A Spor'un haberine göre; Muslera'nın yerine arayışlara başlayan Galatasaray'da yerli olarak en net adayın Berke Özer olduğu vurgulandı.
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YABANCI ADAY
Alternatif arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, yabancı olarak ise aradığı ismi Fransız temsilcisi Lyon'da buldu. 27 yaşındaki Lucas Perri için hemen harekete geçildi.
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