Galatasaray'da o isimler yolcu !
Galatasaray'da Fatih Terim, sezon sonu göndereceği oyuncuları kafasında belirledi.
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da yeni sezonun planları şimdiden yapılırken radikal hamleler de geldi.(Milliyet)
EMRE, ARDA GİBİ İSİMLER ÇIKMIŞTI...
Türk futboluna Emre Belözoğlu, Fatih Akyel, Arda Turan, Semih Kaya, Emre Çolak gibi isimleri kazandıran Galatasaray altyapısından son yıllarda hiç oyuncu çıkmaması sarı-kırmızılıları radikal değişiklikleri zorluyor.
YAŞLILAR GİDİYOR! İLK YOLCU LATOVLEVICI
Aslan'da sürpriz bir isim gözden çıkarıldı. Hakan Balta'yı takıma geri çağıran Fatih Terim'in, yeni yapılacak sol bek transferiyle birlikte Latovlevici'nin adını satış listesine yazdırdığı belirlendi.