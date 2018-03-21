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  3. 21 Mart 2018 17:08

Galatasaray'da o isimler yolcu !

Galatasaray'da Fatih Terim, sezon sonu göndereceği oyuncuları kafasında belirledi.

Galatasaray'da o isimler yolcu !

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da yeni sezonun planları şimdiden yapılırken radikal hamleler de geldi.(Milliyet)

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Galatasaray'da o isimler yolcu !

EMRE, ARDA GİBİ İSİMLER ÇIKMIŞTI...

Türk futboluna Emre Belözoğlu, Fatih Akyel, Arda Turan, Semih Kaya, Emre Çolak gibi isimleri kazandıran Galatasaray altyapısından son yıllarda hiç oyuncu çıkmaması sarı-kırmızılıları radikal değişiklikleri zorluyor.

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Galatasaray'da o isimler yolcu !

YAŞLILAR GİDİYOR! İLK YOLCU LATOVLEVICI

Aslan'da sürpriz bir isim gözden çıkarıldı. Hakan Balta'yı takıma geri çağıran Fatih Terim'in, yeni yapılacak sol bek transferiyle birlikte Latovlevici'nin adını satış listesine yazdırdığı belirlendi.

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Galatasaray'da o isimler yolcu !

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

4 milyon 750 bin Euro bonservisle geldiği Galatasaray'da hiçbir varlık gösteremeyen 26 yaşındaki Tarık Çamdal'la yollar kesin olarak ayrılacak.

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