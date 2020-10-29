Galatasaray'da ocak ayı operasyonu belli oldu!
Galatasaray'da, Türk Telekom Stadı'nda yapılan kritik toplantıda Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki gerilimin 'şimdilik' sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Terim'in ısrarla istediği ancak bitirilemeyen isimleri devre arasında kadroya katmak için kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı bu kez tapusuyla almak istiyor. Hedef, Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer etmek.