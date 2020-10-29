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  3. 29 Ekim 2020 14:25

Galatasaray'da ocak ayı operasyonu belli oldu!

Galatasaray'da, Türk Telekom Stadı'nda yapılan kritik toplantıda Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki gerilimin 'şimdilik' sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'da ocak ayı operasyonu belli oldu!

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Terim'in ısrarla istediği ancak bitirilemeyen isimleri devre arasında kadroya katmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray'da ocak ayı operasyonu belli oldu!

Takvim'de yer alan habere göre yönetimin ilk hedefi Henry Onyekuru olacak.

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Galatasaray'da ocak ayı operasyonu belli oldu!

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı bu kez tapusuyla almak istiyor. Hedef, Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer etmek.

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Galatasaray'da ocak ayı operasyonu belli oldu!

Menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber yollayan genç yıldızın da Monaco yönetimi ile görüşerek transfer izni isteyeceği öğrenildi.

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