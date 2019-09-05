Galatasaray'da Radamel Falcao coşkusu! İşte imza töreninden kareler

Törende sahaya tek tek davet edilen futbolcular, taraftarlara "üçlü" çektirdikten sonra saha içinde kurulan platformda yerlerini aldı. Ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay platforma çıktı. Daha sonra taraftarın önünde yeni transferlerle sözleşme imzalandı. Galatasaray'dan gövde gösterisi! Yeni transferler böyle imzaladı.