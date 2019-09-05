Galatasaray'da Radamel Falcao coşkusu! İşte imza töreninden kareler
Galatasaray; yeni transferleri Mario Lemina, Florin Andone, Taylan Antalyalı, Emre Mor, Jean Michael Seri, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama ve Jimmy Durmaz için imza töreni düzenledi. Milli takım kamplarında bulunan Steven Nzonzi ve Ryan Babel'in yer almadığı törende Radamel Falcao, en çok dikkat çeken isimdi.
Türk Telekom Stadı'nda taraftarların önünde düzenlenen törende, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edilen Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve bonservisi alınan Christian Luyindama ile sözleşme imzalandı.
Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Steven Nzonzi, Ryan Babel, Florin Andone ve Jimmy Durmaz ülkelerinin milli takımlarında bulundukları için imza törenine katılmadı.
Törende sahaya tek tek davet edilen futbolcular, taraftarlara "üçlü" çektirdikten sonra saha içinde kurulan platformda yerlerini aldı. Ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay platforma çıktı. Daha sonra taraftarın önünde yeni transferlerle sözleşme imzalandı. Galatasaray'dan gövde gösterisi! Yeni transferler böyle imzaladı.