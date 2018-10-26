Galatasaray'da sakatlık krizi büyüyor !

Galatasaray'da sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Schalke 04 maçında da Eren Derdiyok, arka adalesinde acı hissettiğini dışarıya belli etmesinden sonra kenara alınmıştı. Maçın sonlarına doğru da Yuto Nagatomo, göğsüne top gelmesi sonrasında kenara alınmıştı ve resmi siteden yapılan açıklama ile durumunun ciddi olduğu belirtildi.



İşte Yeni Malatyaspor maçını kaçıracak yıldızlar;

