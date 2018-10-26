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  3. 26 Ekim 2018 12:29

Galatasaray'da sakatlık krizi büyüyor !

Galatasaray'da Schalke 04 maçında sakatlanarak kenara gelen Yuto Nagatomo sonrası 'sakatlar ordusu' giderek büyüyor.

Galatasaray'da sakatlık krizi büyüyor !

Galatasaray'ın Bursaspor'la karşılaştığı mücadelede eşine az rastlanır bir olay meydana gelmişti. 40. dakika içerisinde Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmışlardı.

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Galatasaray'da sakatlık krizi büyüyor !

Galatasaray'da sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Schalke 04 maçında da Eren Derdiyok, arka adalesinde acı hissettiğini dışarıya belli etmesinden sonra kenara alınmıştı. Maçın sonlarına doğru da Yuto Nagatomo, göğsüne top gelmesi sonrasında kenara alınmıştı ve resmi siteden yapılan açıklama ile durumunun ciddi olduğu belirtildi.

İşte Yeni Malatyaspor maçını kaçıracak yıldızlar;

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Galatasaray'da sakatlık krizi büyüyor !

SERDAR AZİZ

Yıldız ismin sakatlığı, Fernando ve Feghouli'nin sakatlıkları kadar ciddi olmasa da Yeni Malatyaspor maçına kadar hazır olması beklenmiyor.

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Galatasaray'da sakatlık krizi büyüyor !

SOFIANE FEGHOULI

Cezayirli futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Tedavi sürecinin ne kadar süreceği ise yapılacak detaylı incelemeden sonra belli olacak.

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