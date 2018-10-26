Galatasaray'da sakatlık krizi büyüyor !
Galatasaray'da Schalke 04 maçında sakatlanarak kenara gelen Yuto Nagatomo sonrası 'sakatlar ordusu' giderek büyüyor.
Galatasaray'ın Bursaspor'la karşılaştığı mücadelede eşine az rastlanır bir olay meydana gelmişti. 40. dakika içerisinde Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmışlardı.
Galatasaray'da sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Schalke 04 maçında da Eren Derdiyok, arka adalesinde acı hissettiğini dışarıya belli etmesinden sonra kenara alınmıştı. Maçın sonlarına doğru da Yuto Nagatomo, göğsüne top gelmesi sonrasında kenara alınmıştı ve resmi siteden yapılan açıklama ile durumunun ciddi olduğu belirtildi.
İşte Yeni Malatyaspor maçını kaçıracak yıldızlar;
SERDAR AZİZ
Yıldız ismin sakatlığı, Fernando ve Feghouli'nin sakatlıkları kadar ciddi olmasa da Yeni Malatyaspor maçına kadar hazır olması beklenmiyor.