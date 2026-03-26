Galatasaray'da sürpriz Osimhen gelişmesi: Erken dönüş için formül bulundu
Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen'in Fenerbahçe derbisinden daha önce sahalara dönebileceği iddia edildi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırılan Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i, sezonun en kritik mücadelesi olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için adeta zamanla yarışıyor.
18 Mart'ta sakatlanan ve 23 Mart'ta başarılı bir operasyon geçiren Osimhen'in sahalara erken dönebilmesi için ''özel aparat'' formülü masada.
Tedavisinin 4-6 hafta arasında sürmesi beklenen Nijeryalı yıldızın, Süper Lig'de 24-26 Nisan tarihleri arasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetişeceği düşünülüyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Osimhen'in kolu için yaptırılacak özel bir koruyucu ile daha erken sahalara dönme ve derbi öncesi maç eksiğini giderme ihtimali de değerlendiriliyor.
