Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! 13 isimle yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray’da transfer çalışmaları da sürüyor. Takımın eksik olduğu sol bek, stoper ve forvet hattına takviye yapılması planlanır iken takımdan gidecek isimler de belli olmaya başladı.