Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! 13 isimle yollar ayrılıyor
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'da yaz transfer döneminde kalacak ve gidecek isimler netleşmeye başladı.
Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray’da transfer çalışmaları da sürüyor. Takımın eksik olduğu sol bek, stoper ve forvet hattına takviye yapılması planlanır iken takımdan gidecek isimler de belli olmaya başladı.
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Fotomaç'ın haberine göre, Cimbom yaz transfer döneminde 13 futbolcu ise yollarını ayıracak. İşte takımdan ayrılması beklenen futbolcular…
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ALPASLAN ÖZTÜRK (Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyiyor)
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BAFETIMBI GOMIS (Sözleşmesi uzatılmayacak)
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