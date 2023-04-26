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  4. Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! 13 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! 13 isimle yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'da yaz transfer döneminde kalacak ve gidecek isimler netleşmeye başladı.

Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! 13 isimle yollar ayrılıyor - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray’da transfer çalışmaları da sürüyor. Takımın eksik olduğu sol bek, stoper ve forvet hattına takviye yapılması planlanır iken takımdan gidecek isimler de belli olmaya başladı.

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Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! 13 isimle yollar ayrılıyor - Resim: 2

Fotomaç'ın haberine göre, Cimbom yaz transfer döneminde 13 futbolcu ise yollarını ayıracak. İşte takımdan ayrılması beklenen futbolcular…

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Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! 13 isimle yollar ayrılıyor - Resim: 3

ALPASLAN ÖZTÜRK (Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyiyor)

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Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! 13 isimle yollar ayrılıyor - Resim: 4

BAFETIMBI GOMIS (Sözleşmesi uzatılmayacak)

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