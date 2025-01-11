Galatasaray'da Yunus Akgün krizi
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları, yıldız ismin yönetime yanıtıyla çıkmaza girdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray yönetiminin sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yunus Akgün için sezon sonunu beklemeden başlattığı "sözleşme yenileme" sürecinde kriz var.
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Sarı-kırmızılı yönetimin teklifi Yunus Akgün'den döndü.
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetimi Yunus Akgün'in 300 bin Euro olaan maaşını 8 kattan fazla artış önerip 2,5 milyon Euro'ya yükselterek sözleşmesini yenilemek istemişti.
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Ancak Yunus Akgün, 300 bin Euro'luk maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkaracak sözleşmeyi reddetti.
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