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  4. Galatasaray'da ne yönetim ne de taraftar bunu beklemiyordu!

Galatasaray'da Yunus Akgün krizi

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları, yıldız ismin yönetime yanıtıyla çıkmaza girdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Yunus Akgün krizi - Resim: 1

Galatasaray yönetiminin sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yunus Akgün için sezon sonunu beklemeden başlattığı "sözleşme yenileme" sürecinde kriz var.

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Galatasaray'da Yunus Akgün krizi - Resim: 2

Sarı-kırmızılı yönetimin teklifi Yunus Akgün'den döndü.

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Galatasaray'da Yunus Akgün krizi - Resim: 3

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetimi Yunus Akgün'in 300 bin Euro olaan maaşını 8 kattan fazla artış önerip 2,5 milyon Euro'ya yükselterek sözleşmesini yenilemek istemişti.

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Galatasaray'da Yunus Akgün krizi - Resim: 4

Ancak Yunus Akgün, 300 bin Euro'luk maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkaracak sözleşmeyi reddetti. 

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