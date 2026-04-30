Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı!
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek Şampiyonluk kapısını aralayan Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi RAMS Park’ın kapılarını taraftarına açtı. Yaklaşık 32 bin futbolseverin meşalelerle tribünleri karnaval yerine çevirdiği antrenmanda, Teknik Direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek el ele taraftarı selamladı.
Kaynak: İHA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynayacağı Samsunspor deplasmanı öncesinde moral depolamak için stadyuma çıktı.
Sarı-kırmızılı yönetim, kritik maç öncesi taraftarların talebi üzerine antrenmanı RAMS Park'ta taraftara ve basına açık gerçekleştirdi.
Zirve yolunda takımlarına destek vermek isteyen yaklaşık 32 bin Galatasaraylı taraftar, tribünleri doldurarak adeta bir maç atmosferi yarattı.
Meşaleler ve tezahüratlarla oyunculara moral aşılayan taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak şampiyonluk sloganları attı.
