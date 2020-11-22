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  3. 22 Kasım 2020 21:48

Galatasaray'dan dev golcü hamlesi

Ve Galatasaray yılın bombasını patlattı. Sarı Kırmızılı takım Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı için geri sayıma geçti. İşte detaylar...

Galatasaray'dan dev golcü hamlesi

Ve Galatasaray yılın bombasını patlattı. Sarı Kırmızılı takım Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı için geri sayıma geçti. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan dev golcü hamlesi

Galatasaray milli aranın ardından Kayserispor maçıyla Süper Lig'e yeniden merhaba diyecek. Sarı Kırmızılı ekip renktaşı Kayserispor'u yarın akşam saat 19.30'da Türk Telekom'da ağırlayacak.

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Galatasaray'dan dev golcü hamlesi

Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a puan kıaybeden Galatasaray ardından oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarından 3 puanla ayrıldı ve zirvede ben de varım dedi.

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Galatasaray'dan dev golcü hamlesi

Milli arada birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da koronavirüs vakalarının da artmasıyla Kayserispor maçı öncesi moralleri bir hayli bozdu.

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