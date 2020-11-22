Galatasaray'dan dev golcü hamlesi
Ve Galatasaray yılın bombasını patlattı. Sarı Kırmızılı takım Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı için geri sayıma geçti. İşte detaylar...
Ve Galatasaray yılın bombasını patlattı. Sarı Kırmızılı takım Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı için geri sayıma geçti. İşte detaylar...
Galatasaray milli aranın ardından Kayserispor maçıyla Süper Lig'e yeniden merhaba diyecek. Sarı Kırmızılı ekip renktaşı Kayserispor'u yarın akşam saat 19.30'da Türk Telekom'da ağırlayacak.
Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a puan kıaybeden Galatasaray ardından oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarından 3 puanla ayrıldı ve zirvede ben de varım dedi.