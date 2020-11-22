Galatasaray'dan dev golcü hamlesi

Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a puan kıaybeden Galatasaray ardından oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarından 3 puanla ayrıldı ve zirvede ben de varım dedi.