Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi
Galatasaray’da teknik heyetin isteği doğrultusunda savunma hattına takviye hazırlığı sürerken, sarı kırmızılı ekip Fenerbahçeli bir ismi renklerine katmaya hazırlanıyor.
Süper Lig’de teknik direktör Okan Buruk’la performansını artırarak iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray, Dünya Kupası arasına ikincilik koltuğunda girdi.
1 / 10
Dünya Kupası süresince Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden Sarı-Kırmızılılarda transfer yapılacak bölgeler de belli oldu.
2 / 10
Tecrübeli çalıştırıcının yönetime sunduğu rapora göre en az iki transfer yapılacak.
3 / 10
Muslera’nın yaşının ilerlemesi sonrasında gençleşme çalışmalarına da başlayan Galatasaray, Muslera’nın yerine eski Fenerbahçeli Berke Özer’i transfer etmek istiyor.
4 / 10