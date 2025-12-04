Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye beraberliği getiren Jhon Duran hakkında suç duyurusu
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran hakkında Anadolu Adliyesi'ne taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-lacivertlilerin golünü atan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın gol sevinci sırasında yaptığı hareketten dolayı sarı-kırmızılılar, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran ile ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray ile karşılaşırken sahadan mağlup ayrılmaya hazırlanırken maçın 90+5'inci dakikadasında Jhon Duran'ın kaydettiği golle 1-1 beraberliği yakalamış ve derbi beraberlikle sona ermişti.
Jhon Duran, Galatasaray derbisine de yedek başladı. Genç futbolcu 63. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine dahil olarak karşılaşmanın 90+5. dakikasında Levent Mercan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında kafayı vurarak topu filelere göndermişti.