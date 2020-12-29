Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye devre arası çalımı
Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı ekip, transfer harekatına başladı. İşte Galatasaray'ın istediği Fenerbahçe'nin de gündemine gelen milli takımın yıldızı...
Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı ekip, transfer harekatına başladı. İşte Galatasaray'ın istediği Fenerbahçe'nin de gündemine gelen milli takımın yıldızı...
Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ezeli rakipler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüyor.