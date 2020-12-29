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  3. 29 Aralık 2020 10:54

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye devre arası çalımı

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı ekip, transfer harekatına başladı. İşte Galatasaray'ın istediği Fenerbahçe'nin de gündemine gelen milli takımın yıldızı...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye devre arası çalımı

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı ekip, transfer harekatına başladı. İşte Galatasaray'ın istediği Fenerbahçe'nin de gündemine gelen milli takımın yıldızı...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye devre arası çalımı

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye devre arası çalımı

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ezeli rakipler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye devre arası çalımı

Galatasaray ve Fenerbahçe, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için bazı isimleri gündemine aldı.

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