Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Genç yıldız imzaya geliyor

Stuttgart, genç futbolcu için yeni bir kulüp arandığını resmi Twitter hesabından, "Ömer Faruk Beyaz, VFB Stuttgart ile antrenmanlara çıkıyor. Aynı zamanda kiralık sözleşmesinin erkenden sona erdirilmesi ve devre arasından sonra maçlara çıkabileceği diğer kulüplerle görüşmeler yapılıyor." bu sözlerle açıklamıştı.