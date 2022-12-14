Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Genç yıldız imzaya geliyor
İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray transferde de karşı karşıya geldi. Türkiye'nin 2 dev kulübü arasında Ömer Faruk Beyaz için yaşanan transfer mücadelesinde kazanan taraf ise Galatasaray oldu.
Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun son haftasında Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını alan ve sarı - lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.
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Burada kariyerinin şokunu yaşayan Beyaz, bu sezon başında Bundesliga 2 takımlarından Magdeburg'a kiralanmıştı.
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Magdeburg'da tutunamayan Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık sözleşmesi feshedilmişti.
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Stuttgart, genç futbolcu için yeni bir kulüp arandığını resmi Twitter hesabından, "Ömer Faruk Beyaz, VFB Stuttgart ile antrenmanlara çıkıyor. Aynı zamanda kiralık sözleşmesinin erkenden sona erdirilmesi ve devre arasından sonra maçlara çıkabileceği diğer kulüplerle görüşmeler yapılıyor." bu sözlerle açıklamıştı.
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