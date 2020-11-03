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  3. 03 Kasım 2020 12:25

Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

G.Saray'da Fatih Terim'in sezon başında 'gönderilecek' oyuncular arasında yer verdiği ancak talibi çıkmayınca takımda kalan ve mecburen oynatılan Mbaye Diagne 6 haftada gözden düştü.

Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Tecrübeli hoca, golcü oyuncuyu kazanmak için şans verse de Diagne takımdaki 2. santrfor koltuğundan da oldu.

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Diagne tamamen başarısız performansı sonrasında yedek golcü sıfatını Ryan Babel'e kaptırdı.

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

SON MAÇTA ŞUTU BİLE YOK Sahada kaldığı 56 dakika boyunca Ankaragücü kalesine tek bir şut dahi çekemeyen Diagne'nin oyundan alındığı için gösterdiği tepki ve yedek kulübesine dahi uğramayıp sinirli şekilde soyunma odasına gitmesi de hoş karşılanmadı.

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Bu yaşananların ardından Fatih Terim'in sol kanatta formayı verdiği ve ilk 11'de direkt oynattığı Babel kritik bir rol üstlenecek.

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