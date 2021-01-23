Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci için 6,5 milyon euro artı Emre Kılınç!
Başakşehir ile Galatasaray arasındaki pazarlıklar sürüyor. Gümüşdağ'ın son olarak İrfan Can Kahveci için Emre Kılınç artı 6.5 milyon euro istediği öğrenildi.
Başakşehir ile Galatasaray arasındaki pazarlıklar sürüyor. Gümüşdağ'ın son olarak İrfan Can Kahveci için Emre Kılınç artı 6.5 milyon euro istediği öğrenildi.
İki taraf da bu transferin gerçekleşmesi için ortak bir yol arayışında. Son olarak Başakşehir'in, İrfan'a karşılık Emre Kılınç'ın bonservisi artı 6.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.