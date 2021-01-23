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  3. 23 Ocak 2021 13:15

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci için 6,5 milyon euro artı Emre Kılınç!

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki pazarlıklar sürüyor. Gümüşdağ'ın son olarak İrfan Can Kahveci için Emre Kılınç artı 6.5 milyon euro istediği öğrenildi.

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci için 6,5 milyon euro artı Emre Kılınç!

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki pazarlıklar sürüyor. Gümüşdağ'ın son olarak İrfan Can Kahveci için Emre Kılınç artı 6.5 milyon euro istediği öğrenildi.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci için 6,5 milyon euro artı Emre Kılınç!

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki İrfan Can Kahveci pazarlığı hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci için 6,5 milyon euro artı Emre Kılınç!

İki taraf da bu transferin gerçekleşmesi için ortak bir yol arayışında. Son olarak Başakşehir'in, İrfan'a karşılık Emre Kılınç'ın bonservisi artı 6.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci için 6,5 milyon euro artı Emre Kılınç!

Sarı-Kırmızılılar henüz bu teklife olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Teknik patron Fatih Terim'in, Emre Kılınç beklentisine vereceği cevaba göre bir yol haritası izlenecek.

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