Galatasaray'dan nokta atışı transfer operasyonu
Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak...
Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak...
Sarı-Kırmızılılar ilk 11'in önemli bir kısmında, 28 kişilik kadronun da büyük çoğunluğunda yerli futbolculara yer verecek. Gündemde kimler yok ki... Mert Hakan'dan Arda Turan'a, Emre Kılınç'tan Okay Yokuşlu'ya, işte hedefteki o isimler ve detayları...
Galatasaray'da büyük yerli operasyonu başlıyor... Koronavirüs salgınıyla başlayan finansal kriz sebebiyle kadro maliyetini düşürme kararı alan Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezondan itibaren Türk oyunculara ağırlık verecek. Teknik patron Fatih Terim bu doğrultuda geniş bir liste hazırladı. İşte listedeki adaylar ve son durumları...
MERT MÜLDÜR Fatih Terim'in listesindeki favori isimlerden, ancak transferi tıpkı Okay Yo kuşlu'da olduğu gibi oldukça zor görünüyor. Sağ bekte Mariano'nun durumunun belirsiz olması sebebiyle gündemde. 21 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon Euro'ya alan İtalyan kulübü Sassuolo da Mert Müldür'ü kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı- Kırmızılılar önümüzdeki günlerde Türkiye'ye transferinin mümkün olup olmayacağını araştıracak.