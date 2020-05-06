Galatasaray'dan nokta atışı transfer operasyonu

MERT MÜLDÜR Fatih Terim'in listesindeki favori isimlerden, ancak transferi tıpkı Okay Yo kuşlu'da olduğu gibi oldukça zor görünüyor. Sağ bekte Mariano'nun durumunun belirsiz olması sebebiyle gündemde. 21 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon Euro'ya alan İtalyan kulübü Sassuolo da Mert Müldür'ü kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı- Kırmızılılar önümüzdeki günlerde Türkiye'ye transferinin mümkün olup olmayacağını araştıracak.