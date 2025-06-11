Galatasaray'dan Osimhen transferinde bir hamle daha
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki hafta yaptığı "Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz" dediği Osimhen transferi için şimdi de Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen sezona damga vururken Süper Lig'in Gol Kralı Osimhen'in gelecek sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceği konusundaki tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen'in önümüzdeki sezon için Galatasaray'ı mı yoksa başka bir takımımı tercih edeceğine dair iddialar ve tartışmalar devam ederken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında yaptığı açıklamada "Galatasaray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına Galatasaray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi. Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli. Görüşmeler iyi gidiyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz." ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in teklifini reddeden Victor Osimhen'in bu kararı sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandırırken bir sürpriz açıklama da Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan geldi.
Hatipoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray yönetiminden Abdullah Kavukcu'nun George Gardi ile birlikte Osimhen transferini yürüttüğünü belirterek "Her geçen gün Osimhen'in Galatasaray'da kalma şansı artıyor" ifadelerini kullandı.