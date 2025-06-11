Galatasaray'dan Osimhen transferinde bir hamle daha

Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen'in önümüzdeki sezon için Galatasaray'ı mı yoksa başka bir takımımı tercih edeceğine dair iddialar ve tartışmalar devam ederken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında yaptığı açıklamada "Galatasaray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına Galatasaray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi. Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli. Görüşmeler iyi gidiyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz." ifadelerini kullanmıştı.