Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmiş ve bu durum kulüpleri mali yönden darboğaza sürüklemişti.
Corona virüsü tüm kulüpleri etkilerken, şüphesiz en çok etkilenen kulüplerden birisi de Galatasaray...
Yayın gelirleri, mağaza gelirleri, maç günü gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilen sarı-kırmızılılar, ilk etapta oyuncularından indirime gitmesini talep etmişti.
Yüksek maaş alan isimlerden fedakarlık bekleyen Cimbom, yeni sezonda birçok isimle yollarını ayırarak transfere kaynak yaratacak.