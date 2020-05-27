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  3. 27 Mayıs 2020 14:31

Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmiş ve bu durum kulüpleri mali yönden darboğaza sürüklemişti.

Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye!

Corona virüsü tüm kulüpleri etkilerken, şüphesiz en çok etkilenen kulüplerden birisi de Galatasaray...

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Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye!

Yayın gelirleri, mağaza gelirleri, maç günü gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilen sarı-kırmızılılar, ilk etapta oyuncularından indirime gitmesini talep etmişti.

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Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye!

Yüksek maaş alan isimlerden fedakarlık bekleyen Cimbom, yeni sezonda birçok isimle yollarını ayırarak transfere kaynak yaratacak.

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Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye!

Bu kapsamda Cimbom'da yolların ayrılacağı isimler büyük ölçüde belirlendi. Kiralık sözleşmesi sona erecek Florin Andone'nin Brighton Have & Albion'a geri dönmesi bekleniyor.

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