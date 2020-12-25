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  3. 25 Aralık 2020 14:00

Galatasaray'dan transfer harekatı

Süper Lig'in ilk 14 haftasını 26 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan transfer harekatı

Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından Göztepe galibiyetiyle moral bulan Aslan, gözünü cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor maçına çevirdi.

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Galatasaray'dan transfer harekatı

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı dev maçtan galip ayrılarak hem yeni seri başlatmayı hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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Galatasaray'dan transfer harekatı

Cimbom'da zorlu maçın hazırlıkları sürerken, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.

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Galatasaray'dan transfer harekatı

Galatasaray, sezon başında yaptığı takviyelerle ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe göre daha durgun bir transfer dönemi geçirmişti.

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