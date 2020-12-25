Galatasaray'dan transfer harekatı
Süper Lig'in ilk 14 haftasını 26 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından Göztepe galibiyetiyle moral bulan Aslan, gözünü cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor maçına çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı dev maçtan galip ayrılarak hem yeni seri başlatmayı hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Cimbom'da zorlu maçın hazırlıkları sürerken, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.