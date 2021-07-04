Galatasaray'dan transfer harekatı

Özellikle beklere mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İspanyol sol bek Alex Moreno ile her konuda anlaşan ve kulübü Real Betis'le opsiyon maddesi üzerinde uzlaşmaya çalışan, diğer taraftan bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, bu kez de rotayı Almanya'ya çevirdi.