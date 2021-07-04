Galatasaray'dan transfer harekatı
Galatasaray'da transfer çalışmaları, çok kalabalık bir oyuncu listesi üzerinden, Avrupa'nın dört bir yanında devam ediyor.
Görüşme yapılan oyunculardan ve kulüplerinden alınan geri dönüşler ise zaman zaman Sarı-Kırmızılılar'ın alternatif isimlere yönlenmesine yol açıyor.
Özellikle beklere mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İspanyol sol bek Alex Moreno ile her konuda anlaşan ve kulübü Real Betis'le opsiyon maddesi üzerinde uzlaşmaya çalışan, diğer taraftan bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, bu kez de rotayı Almanya'ya çevirdi.
TÜM ADAYLARI SICAK TUTUYORLAR Werder Bremen forması giyen 27 yaşındaki sol bek Ludwig Augustinsson için maliyet araştırması yapan Galatasaray Yönetimi, İsveçli futbolcuyu bonservisiyle birlikte almayı planlıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın bu oyuncuyu 3-4 milyon euro bandında bir bedel karşılığında transfer etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak bu süreçte Moreno ve Aanholt'la temasların da sıcak tutulacağı belirtiliyor.