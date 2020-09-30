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  3. 30 Eylül 2020 19:51

Galatasaray'dan transfer müjdesi!

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde taraftarlarını mutlu eden bir performansa imza atan Galatasaray'da, bir yandan da tansger çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'dan transfer müjdesi!

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde taraftarlarını mutlu eden bir performansa imza atan Galatasaray'da, bir yandan da tansger çalışmaları sürüyor.

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Galatasaray'dan transfer müjdesi!

Orta saha için bir transfer daha yapmak isteyen Galatasaray, geçen sezon performansından memnun kaldığı Jean Michael Seri'nin peşini bırakmıyor.

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Galatasaray'dan transfer müjdesi!

Takvim'de yer alan habere göre bu mevki için bir yandan Nakamba ile de görüşen sarı-kırmızılı kurmaylar, bugün Seri için Fulham ile kritik bir görüşme yapacak.

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Galatasaray'dan transfer müjdesi!

Bu görüşmenin en önemli nedeninin Fatih Terim'in ısrarla Seri'yi istemesi oldu.

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