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  3. 08 Nisan 2020 14:15

Galatasaray'ı korkutan Onyekuru gelişmesi!

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında en çok önem taşıyan isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor. Sarı-Kırmızılıların Monaco'dan 1 sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda korkutucu bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ı korkutan Onyekuru gelişmesi!

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında en çok önem taşıyan isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor.

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Galatasaray'ı korkutan Onyekuru gelişmesi!

Sarı-Kırmızılıların Monaco'dan 1 sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda korkutucu bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'ı korkutan Onyekuru gelişmesi!

BONSERVİSİYLE İSTİYOR Belçika kulübü Anderlecht'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi.

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Galatasaray'ı korkutan Onyekuru gelişmesi!

Genç futbolcu 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynamış ve 10 gol atmıştı.

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