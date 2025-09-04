Galatasaray'ın efsanesi Hagi'nin oğlu Süper Lig'de!

'MOTİVASYONU, HIRSI ÇOK YÜKSEK BİR İNSANIM'

Alanyaspor taraftarlarının transferinden mutlu ve sevinçli olduğu, onlara söylemek istediği bir şey olup olmadığıyla ilgili soruyu da cevaplayan Ianis Hagi, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. Zaten insanların sizi bu kadar istemesi, bu kadar sevmesi gerçekten çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Burada gerçekten çok keyifli karşılandım. Hem kulüp tarafından hem hocalar tarafından hem taraftarlar bakımından sevildiğimi hissettim. Bu da yapacağımız çok iş olduğunun göstergesi. Bu yüzden de tekrar sabırsızlanıyorum. Ve taraftarlara şunu da net şekilde söyleyebilirim. Motivasyonu, hırsı çok yüksek bir insanım. Futbolu çok seviyorum ve ne zaman sahada olursam olayım yüzde 100'ümü vereceğimden emin olabilirler."