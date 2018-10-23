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  3. 23 Ekim 2018 17:04

Galatasaray'ın elinden kaçırdığı, Barcelona istiyor !

Galatasaray, golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e sattıktan sonra forvet elinden kaçırdığı Krzysztof'a Barcelona talip oldu.

Galatasaray'ın elinden kaçırdığı, Barcelona istiyor !

Galatasaray mali sıkıntılar yüzünden Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına satılan Bafetimbi Gomis'in yerine forvet takviyesi yapamamıştı.

(Sabah)

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Galatasaray'ın elinden kaçırdığı, Barcelona istiyor !

Fransız forvet Anthony Modeste için bir ay uğraşan, Beşikaş'tan Vagner Love'ı transferin son günü alamayan sarı-kırmızılıların elinden kaçırdığı asıl golcünün ise çok büyük olduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın elinden kaçırdığı, Barcelona istiyor !

TERİM OLUMLU RAPOR VERMİŞTİ

O isim son dönemde Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren Genoalı Krzysztof Piatek. Fatih Terim'in yaz aylarının başında ekibi tarafından kendisine önerilen 23 yaşındaki Polonyalı forvet Piatek için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

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Galatasaray'ın elinden kaçırdığı, Barcelona istiyor !

Bunun üzerine Galatasaray, Piatek'in kulübü Cracovia Krakow'a 2 milyon Euro teklif etti. Ancak sarı-kırmızılı takımdan önce devreye girmiş olan Genoa, 4.5 milyon Euro'ya işi bitirdi.

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