Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt son yolculuğuna uğurlandı

ELMAS: ÇOK ÖNEMLİ GALATASARAYLI BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hayatını kaybeden Selahattin Beyazıt'ın çok değerli bir Galatasaraylı olduğunu söylerken, "Camiamızda çok önemli olan ağabeyimizi kaybettik. Son dönemde çok önemli Galatasaraylı büyüklerimizi kaybettik. Büyük katkıları oldu yeri dolmayacak önemli Galatasaraylılardan biriydi. Emanetini taşımaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin" dedi.