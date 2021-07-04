Galatasaray'ın iki efsanesinden sürpriz ziyaret

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmaya ısınma hareketleri ile başlandı. Ana bölümde 2x35 dakikalık 11’e 11 çift kale maç yapıldı.