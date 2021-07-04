Galatasaray'ın iki efsanesinden sürpriz ziyaret
Galatasaray'ın Rumen efsaneleri Hagi ve Popescu, yeni sezon hazırlıklarına Florya'da devam eden Galatasaray idmanını ziyaret etti.
Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmaya ısınma hareketleri ile başlandı. Ana bölümde 2x35 dakikalık 11’e 11 çift kale maç yapıldı.
1 / 4
Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını kulüp tarihinin efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da ziyaret etti.
2 / 4
Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktör Fatih Terim ile beraber izledi.
3 / 4
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Salı günü saat 19.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
4 / 4