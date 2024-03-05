Galatasaray'ın ilk logosu açık artırmada!

Özenle koruduğu zarf açacağını açık arttırmayla satmayı düşünen Karataş, ‘Yadigar’ isimli zarf açacağının Ali Sami Yen’in şahsına hediye edildiği veya kulüp tarafından başka birisine hediye olarak yapılmış bir obje olarak tahmin ettiğini söyledi.