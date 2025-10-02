Galatasaray'ın Liverpool zaferinin mimarı Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11'ine adını yazdırdı
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla haftanın 11'ine seçildi.
Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, kaleci Uğurcan Çakır da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynayan isimlerin başında yer aldı.
1 / 4
Devler Ligi'nde 2. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın 11'i belli oldu.
2 / 4
Milli kaleci, performansıyla haftanın 11'ine seçildi.
3 / 4
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:
"Uğurcan, Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes, Sabitzer, Odegaard, Hauge, Pepe, Hojlund, Mbappe"
4 / 4