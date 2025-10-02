  1. Anasayfa
  4. Galatasaray'ın Liverpool zaferinin mimarı Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11'ine adını yazdırdı

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla haftanın 11'ine seçildi.

Kaynak: İHA
Galatasaray'ın Liverpool zaferinin mimarı Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11'ine adını yazdırdı - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, kaleci Uğurcan Çakır da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynayan isimlerin başında yer aldı. 

Galatasaray'ın Liverpool zaferinin mimarı Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11'ine adını yazdırdı - Resim: 2

Devler Ligi'nde 2. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın 11'i belli oldu. 

Galatasaray'ın Liverpool zaferinin mimarı Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11'ine adını yazdırdı - Resim: 3

Milli kaleci, performansıyla haftanın 11'ine seçildi.

Galatasaray'ın Liverpool zaferinin mimarı Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11'ine adını yazdırdı - Resim: 4

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:
"Uğurcan, Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes, Sabitzer, Odegaard, Hauge, Pepe, Hojlund, Mbappe"

